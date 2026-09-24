Ma Bible des Anges

L'ouvrage de référence pour tout savoir des anges et archanges Véritables intermédiaires entre les humains et les mondes célestes, les anges possèdent une intelligence et des connaissnces bien plus vastes et profondes que les nôtres. Dans cet ouvrage de référence, vous découvrirez : Les archanges (Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel...) et les 72 anges avec pour chacun d'eux une fiche d'identité très détaillée : ordre d'appartenance, invocation, prière, message de l'ange, pouvoir de guérison, mise en garde, mots-clés... Tous les conseils pour les invoquer, leur parler, sentir leur présence, recevoir leur protection selon nos demandes et découvrir nos anges gardiens personnels. L'angéologie : l'arbre des séphroth, la hiérarchie angélique...