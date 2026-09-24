Coopérer avec l'animal en contexte éducatif

L'animal contribue d'une manière subtile et originale au climat des établissements scolaires et de formation. Qu'il soit destiné à la production, au loisir, à la médiation, il tisse des liens uniques avec l'humain, favorisant le bien-être et le pouvoir d'agir de ce dernier. Si nous saisissons les opportunités pour coopérer avec lui, il est une invitation à repenser nos activités en termes de management, d'éducation, de formation, d'apprentissage. Cet ouvrage offre les clés pour faire de lui un véritable partenaire, dans le respect de son bien-être.