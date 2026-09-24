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Coopérer avec l'animal en contexte éducatif

Michel Vidal, Clarisse Rigaut

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L'animal contribue d'une manière subtile et originale au climat des établissements scolaires et de formation. Qu'il soit destiné à la production, au loisir, à la médiation, il tisse des liens uniques avec l'humain, favorisant le bien-être et le pouvoir d'agir de ce dernier. Si nous saisissons les opportunités pour coopérer avec lui, il est une invitation à repenser nos activités en termes de management, d'éducation, de formation, d'apprentissage. Cet ouvrage offre les clés pour faire de lui un véritable partenaire, dans le respect de son bien-être.

Par Michel Vidal, Clarisse Rigaut
Chez Educagri

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Auteur

Michel Vidal, Clarisse Rigaut

Editeur

Educagri

Genre

Pédagogie

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Coopérer avec l'animal en contexte éducatif

Michel Vidal, Clarisse Rigaut

Paru le 18/08/2026

100 pages

Educagri

23,00 €

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Scannez le code barre 9791027506644
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