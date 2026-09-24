Après l'edition princeps de John Anthony Cramer (1841), est proposée ici pour la première fois l'édition critique du recueil d'épigrammes grecques connu sous le nom de Sylloge Parisina, conservé dans un manuscrit du XIIe-XIIIe siècle et dans un apographe partiel datant de la moitié du XIVe siècle. L'introduction décrit les témoins, discute de la datation, de la structure et du contenu du recueil, réfléchit sur la transmission anthologique de l'épigramme grec et sur son histoire éditoriale. Les épigrammes sont accompagnées de traductions en italien et en français, afin d'être accessibles même aux non-spécialistes. Le format papier traditionnel est accompagné d'une édition numérique, qui permet d'expérimenter de nouvelles formes de visualisation du texte, rendant plus immédiatement perceptibles les différentes structures qu'il prend dans les différents témoins.