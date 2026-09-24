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#Essais

Sylloge Parisina

Lucia Floridi

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Après l'edition princeps de John Anthony Cramer (1841), est proposée ici pour la première fois l'édition critique du recueil d'épigrammes grecques connu sous le nom de Sylloge Parisina, conservé dans un manuscrit du XIIe-XIIIe siècle et dans un apographe partiel datant de la moitié du XIVe siècle. L'introduction décrit les témoins, discute de la datation, de la structure et du contenu du recueil, réfléchit sur la transmission anthologique de l'épigramme grec et sur son histoire éditoriale. Les épigrammes sont accompagnées de traductions en italien et en français, afin d'être accessibles même aux non-spécialistes. Le format papier traditionnel est accompagné d'une édition numérique, qui permet d'expérimenter de nouvelles formes de visualisation du texte, rendant plus immédiatement perceptibles les différentes structures qu'il prend dans les différents témoins.

Par Lucia Floridi
Chez Publications de l'Université de Rouen et du Havre

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Auteur

Lucia Floridi

Editeur

Publications de l'Université de Rouen et du Havre

Genre

Grec, Latin - Traduction

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Sylloge Parisina

Lucia Floridi trad. Mathilde Verstraete

Paru le 24/09/2026

200 pages

Publications de l'Université de Rouen et du Havre

34,00 €

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Scannez le code barre 9791024019468
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