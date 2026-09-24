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#Essais

Farîd el-Atrache

Djalila Dechache

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Icône absolue de la chanson et du cinéma arabe, Farîd El-Atrache continue, des décennies après sa disparition, de faire battre les coeurs. Compositeur d'exception, virtuose du oud, acteur charismatique et amoureux éternel, il incarne à lui seul tout un âge d'or artistique où la musique, le cinéma et la poésie ne faisaient qu'un. Dans cet ouvrage profondément personnel, Djalila Dechache raconte bien plus qu'une trajectoire artistique : elle partage une passion intime, née dans l'enfance au son des chansons qui berçaient son père, puis ravivée des années plus tard. Souvenirs, analyses, anecdotes, films, chansons et archives redonnent vie à cet artiste immense dont les mélodies ont accompagné l'amour, l'exil, la nostalgie et les blessures de générations entières à travers le monde arabe et au-delà. Des studios du Caire aux écrans des cinémas orientaux, des grandes scènes musicales aux foyers de l'immigration maghrébine en Europe, Farîd El-Atrache a laissé une empreinte inoubliable. Son regard, sa voix, ses compositions et ses rôles romantiques continuent d'habiter la mémoire collective comme une émotion toujours vivante. Un hommage passionné et vibrant à une légende dont l'art n'a jamais cessé d'aimer, de pleurer et de chanter.

Par Djalila Dechache
Chez Editions Albouraq

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Auteur

Djalila Dechache

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Compositeurs

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Farîd el-Atrache

Djalila Dechache

Paru le 24/09/2026

280 pages

Editions Albouraq

12,00 €

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Scannez le code barre 9791022515351
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