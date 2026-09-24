Mystérieux et captivant, le monde des fées nourrit depuis toujours l'imaginaire collectif. L'Atlas des fées invite les lecteurs à un voyage enchanteur à travers les continents, à la rencontre de créatures issues des légendes et du folklore du monde entier. Des délicates dryades européennes aux esprits métamorphes du Japon, des malicieuses pixies aux envoûtantes apsaras indiennes, chaque page révèle des histoires, des traditions et des récits de rencontres mystérieuses. Richement illustré, l'ouvrage comprend une grande carte du monde qui localise les différentes fées selon les régions et les cultures, offrant une vision globale et immersive de cet univers magique. Un beau livre fascinant, entre atlas, mythologie et recueil de contes, idéal pour éveiller la curiosité, nourrir l'imagination et explorer la diversité des mythes féeriques.