Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Etat de siège

André Taymans, Taymans Andre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulations de la belle enquêtrice imaginée par André Taymans sont devenues des classiques du genre. De Beyrouth à Québec, les enquêtes de Caroline empruntent des chemins de traverse. Alors que, dans les ruines de Baalbeck, au Liban, un jeune homme abat froidement un touriste, à Québec, une jeune libanaise harcèle Caroline pour qu'elle se lance à la recherche de son père. La détective refuse net. Elle s'est déjà engagée à retrouver un jeune fugueur de 15 ans, Jérémie, le fils d'une de ses cousines indiennes, et ne peut mener deux enquêtes de front. Pourtant, à son corps défendant, Caroline sera amenée à travailler pour cette jeune libanaise et à établir un lien entre sa demande pressante et le crime de Baalbeck. Elle sera également aux prises avec des extrémistes indiens : manipulés par de grandes compagnies pétrolières, ils tentent de fomenter un soulèvement dans leur réserve et abusent de la naïveté de Jérémie.

Par André Taymans, Taymans Andre
Chez Les éditions du Tiroir

|

Auteur

André Taymans, Taymans Andre

Editeur

Les éditions du Tiroir

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Etat de siège par André Taymans, Taymans Andre

Commenter ce livre

 

Etat de siège

André Taymans, Taymans Andre

Paru le 24/09/2026

48 pages

Les éditions du Tiroir

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931251553
9782931251553
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.