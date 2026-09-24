Etat de siège

Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulations de la belle enquêtrice imaginée par André Taymans sont devenues des classiques du genre. De Beyrouth à Québec, les enquêtes de Caroline empruntent des chemins de traverse. Alors que, dans les ruines de Baalbeck, au Liban, un jeune homme abat froidement un touriste, à Québec, une jeune libanaise harcèle Caroline pour qu'elle se lance à la recherche de son père. La détective refuse net. Elle s'est déjà engagée à retrouver un jeune fugueur de 15 ans, Jérémie, le fils d'une de ses cousines indiennes, et ne peut mener deux enquêtes de front. Pourtant, à son corps défendant, Caroline sera amenée à travailler pour cette jeune libanaise et à établir un lien entre sa demande pressante et le crime de Baalbeck. Elle sera également aux prises avec des extrémistes indiens : manipulés par de grandes compagnies pétrolières, ils tentent de fomenter un soulèvement dans leur réserve et abusent de la naïveté de Jérémie.