Raison d'Etat

Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulations de la belle enquêtrice imaginée par André Taymans sont devenues des classiques du genre. Alors qu'elle séjourne dans la maison de campagne de son défunt grand-père, au Canada, Caroline Baldwin rencontre Gary Scott, qu'elle n'avait pas revue depuis quelque temps. Gary, qui travaille pour le FBI, assure la protection rapprochée d'un témoin à charge capital dans une affaire de corruption. Caroline échappe de justesse aux tueurs qui traquent Scott et son protégé. De retour à New York, elle est embauchée par une grande compagnie d'assurances. Elle a pour mission d'aller négocier avec des rebelles birmans la libération contre rançon d'un gros client de la compagnie. Ce dernier n'est autre que le principal accusé de l'affaire de corruption en question, patron d'une banque, vice-président des Etats-Unis et frère du fameux témoin à charge qui sera finalement rattrapé et descendu par les tueurs tandis que Gary Scott, lui, sera laissé pour mort.