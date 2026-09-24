Cet album est une balade paresseuse dans un petit village de pêcheur, à travers la chronique qu'un jeune chat nous fait de sa journée, sa journée de chat, simple, évidente, sans fioriture... Ce récit pourrait être, nous semble-t-il, le discours d'un véritable chat si nos sympathiques compagnons étaient doués de parole. Dans une philosophie, une curiosité et une paresse toutes félines, le chat égrène et enchaîne les réflexions, les pensées et les remarques, dans une logique animale, naturelle et contemplative. Chaque page se conclut par un implacable et systématique "Car... je suis un chat", cause première de tous les effets et de toutes les actions pour le ronronnant personnage. Un album lumineux autant par la simplicité et la pertinence de son texte que par ses illustrations éclatantes.