Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Car… je suis un chat

Baptiste Puaud, Xueyi Wang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet album est une balade paresseuse dans un petit village de pêcheur, à travers la chronique qu'un jeune chat nous fait de sa journée, sa journée de chat, simple, évidente, sans fioriture... Ce récit pourrait être, nous semble-t-il, le discours d'un véritable chat si nos sympathiques compagnons étaient doués de parole. Dans une philosophie, une curiosité et une paresse toutes félines, le chat égrène et enchaîne les réflexions, les pensées et les remarques, dans une logique animale, naturelle et contemplative. Chaque page se conclut par un implacable et systématique "Car... je suis un chat", cause première de tous les effets et de toutes les actions pour le ronronnant personnage. Un album lumineux autant par la simplicité et la pertinence de son texte que par ses illustrations éclatantes.

Par Baptiste Puaud, Xueyi Wang
Chez Editions Chocolat ! Jeunesse

|

Auteur

Baptiste Puaud, Xueyi Wang

Editeur

Editions Chocolat ! Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Car… je suis un chat par Baptiste Puaud, Xueyi Wang

Commenter ce livre

 

Car… je suis un chat

Baptiste Puaud, Xueyi Wang

Paru le 24/09/2026

36 pages

Editions Chocolat ! Jeunesse

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782917516836
9782917516836
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.