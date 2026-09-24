L'Oracle éclairé de Jane Austen

Et si les oeuvres de Jane Austen avaient le pouvoir de transformer votre vie ? A travers une approche à la fois introspective et littéraire, Céline Colle propose une relecture moderne des deux romans phares de Jane Austen, Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiments. En mettant en lumière les grands thèmes chers à l'autrice britannique - l'amour, le courage d'être soi, l'indépendance, la liberté de décision - et les enseignements intemporels que ces livres continuent de transmettre, elle nous invite à les appliquer à notre propre vie et à questionner nos choix, nos relations et nos aspirations. Pour aller plus loin, les 12 cartes détachables de cet oracle, véritables outils de réflexion, vous offrent à chaque tirage un message inspirant à méditer, à appliquer ou à partager. A l'image des héroïnes de Jane Austen, elles vous encouragent à écouter votre coeur, affirmer vos valeurs et assumer votre singularité.