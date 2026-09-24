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#Roman francophone

Les Voix du tram

Mathias Howald, Benjamin Pécoud

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Les Voix du tram est le récit choral des pérégrinations de deux écrivains le long du chantier du nouveau tram à Lausanne. Il embarque les lecteurs et lectrices pour un voyage sur la ligne en devenir, d'un terminus à l'autre, et chaque chapitre invite à descendre à quai, pour écouter les voix qui s'élèvent et recouvrent le bruit des marteaux-piqueurs. Au coeur ou en bordure du chantier, dans une maison de quartier, une école ou une villa familiale, à l'occasion d'une séance d'information, d'une fête ou d'un voyage loin de la ville, Les Voix du tram noue des liens et établit des filiations insoupçonnées. Le texte chronique un cycle de construction-destruction, un monde en pleine métamorphose qu'il est urgent de raconter. A quatre mains, les auteurs du collectif Caractères mobiles proposent une littérature de terrain, qui participe à sculpter un territoire et à valoriser les paroles qui en sont issues. Né d'une commande du "chantier culturel" du tramway lausannois, ce texte a été élaboré en partie lors d'ateliers d'écriture avec des riverain·es du chantier. Il sortira à l'automne 2026 pour l'inauguration du tram.

Par Mathias Howald, Benjamin Pécoud
Chez Antipodes

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Auteur

Mathias Howald, Benjamin Pécoud

Editeur

Antipodes

Genre

Littérature francophone

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Les Voix du tram

Mathias Howald, Benjamin Pécoud

Paru le 24/09/2026

184 pages

Antipodes

21,00 €

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