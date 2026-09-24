Ausone est un poète du ive siècle de notre ère, professeur qui devint homme de cours et dont l'oeuvre déconcerte tant par son érudition que par sa variété générique. C'est pourquoi l'étude de son oeuvre envisagée dans une perspective globale est menée au prisme de la persona. Il s'agit de dessiner les contours de l'image que le poète cherche à donner de lui-même, ou plutôt de ce qu'il cherche à mettre en avant de sa personnalité dans son oeuvre. Homo nouus fier de son parcours en dépit de nombreuses déclarations d'humilité, ses textes sont profondément liés à un cercle de lettrés plus ou moins proches du pouvoir : c'est pourquoi il importe de dégager la part de topoi présents dans ses discours et l'originalité qui émerge au sein de relations sociales elles-mêmes conventionnelles. Ses textes en lien avec le pouvoir présentent un rhéteur et poète soucieux de promouvoir la culture littéraire classique. C'est sur elle qu'Ausone fonde également ses jeux poétiques, son humour, cette finesse d'esprit qui s'adresse encore aujourd'hui au lecteur cultivé.