Boite à fiches - Seconde

Un coffret de 200 fiches de révisions portant sur tout le programme ! Des fiches de révision pour aller à l'essentiel dans toutes les matières de seconde : français, mathématiques, histoire-géographie, SVT, physique-chimie, technologie, SES, SNT et anglais. Les fiches incluent également des cartes, des schémas, des documents clés, ainsi que des conseils méthodologiques et des exercices pour s'entraîner et se tester. Inclus dans ce coffret : - Des fiches de révision sur tout le programme de seconde - Des cartes, des schémas, des documents clés - Des exercices corrigés pour s'entraîner - Les ressources numériques (notions, exercices et lexiques) Avec toutes les réponses aux exercices et des fiches coaching (prise de note, expression orale, orientation...).