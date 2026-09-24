Multifonctionnalité des haies

Au sein des territoires ruraux, les haies ont une pluralité de fonctions : séparation physique, élément productif, support de biodiversité, levier de planification, etc. Cependant, sont-elles réellement supports de multifonctionnalité ? Comment favoriser le déploiement de pratiques de gestion favorables à cette multifonctionnalité, à l'échelle de l'exploitation et du territoire ? Dans quelle mesure les outils réglementaires et les mesures incitatives actuels peuvent-ils contribuer à soutenir la protection, la restauration ou la replantation de haies ? Cet ouvrage dresse un état des lieux actualisé des connaissances scientifiques.