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Multifonctionnalité des haies

Stéphanie Aviron, Audrey Alignier

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Au sein des territoires ruraux, les haies ont une pluralité de fonctions : séparation physique, élément productif, support de biodiversité, levier de planification, etc. Cependant, sont-elles réellement supports de multifonctionnalité ? Comment favoriser le déploiement de pratiques de gestion favorables à cette multifonctionnalité, à l'échelle de l'exploitation et du territoire ? Dans quelle mesure les outils réglementaires et les mesures incitatives actuels peuvent-ils contribuer à soutenir la protection, la restauration ou la replantation de haies ? Cet ouvrage dresse un état des lieux actualisé des connaissances scientifiques.

Par Stéphanie Aviron, Audrey Alignier
Chez Quae éditions

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Auteur

Stéphanie Aviron, Audrey Alignier

Editeur

Quae éditions

Genre

Environnement

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Multifonctionnalité des haies

Stéphanie Aviron, Audrey Alignier

Paru le 24/09/2026

265 pages

Quae éditions

32,00 €

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Scannez le code barre 9782759243280
9782759243280
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