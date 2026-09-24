Georges Brassens, ce poète unique

Les 198 chansons de Brassens présentées et analysées une par une : histoire, sources d'inspiration, choix des mots, versification, syntaxe... Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le répertoire de Brassens sans jamais oser le demander. On pensait tout savoir sur les chansons de Brassens... et pourtant, Loïc Rochard parvient à nous surprendre. Après plusieurs années de recherches systématiques et méticuleuses, il retrace dans cette somme foisonnante toutes les originalités du répertoire du Sétois. Les 198 chansons de Brassens sont ici présentées et analysées une par une. Quels événements ou réflexions l'ont inspiré ? Qu'a-t-il soigneusement dissimulé derrière ses mots : ses sources littéraires, ses réminiscences poétiques, ses inventions ou fantaisies linguistiques, ses libertés de versification ou de syntaxe, la musicalité virtuose de ses phrases et ses audaces de ton et de rythme ? Au fil de ces 198 récits, Loïc Rochard nous mène de surprises en révélations. Et si tout ce qu'on avait compris de l'oeuvre de Brassens était à revoir ? Ou du moins, à compléter... Un livre de référence pour tous les amoureux de Brassens.