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Collectif, BnF

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En 2027, trouvez l'harmonie dans la forme et la couleur des motifs décoratifs de l'Agenda de la BnF et goûtez à la fantaisie des compositions orientales ainsi réunies. Les recueils d'ornements fleurissent en France et en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle donnant à voir une collection de motifs sous la forme de planches en couleur, souvent répartis par civilisations, dans le but de fournir des modèles d'inspiration aux artistes-décorateurs et aux industries d'art. Citons par exemple les Examples of Chinese Ornament d'Owen Jones (1867), l' Encyclopédie des Arts décoratifs de l'Orient d'Eugène Collinot et Adalbert de Beaumont (1880-1882), ou encore L'Ornement polychrome d'Albert Racinet (1888). Parmi tous les styles présentés, c'est à la fantaisie des compositions ornementales de l'Orient et de l'Extrême-Orient que se consacre l'édition 2027 de l'agenda, se plaçant sous le signe du fenghuang, oiseau mythique du folklore asiatique, perçu comme un heureux présage. Explorer l'art de l'ornement, c'est avant tout expérimenter une liberté presque illimitée pour embellir tout ce qui nous entoure : " Depuis la plus simple figure géométrique, un carré, un losange, un triangle, dont la répétition et la contre-position suffisent souvent à former un ensemble intéressant, jusqu'aux entrelacs les plus ingénieusement compliqués, aux plus capricieuses arabesques, à ces conceptions chimériques où se mêlent et se confondent la ligne, la fleur, l'animal, la figure humaine elle-même, quel vaste domaine pour l'ornemaniste, maître de ce monde fantastique et charmant qui ne compte plus avec l'ordre naturel et ne relève que de l'imagination ! " (Introduction générale de L'Ornement polychrome )

Par Collectif, BnF
Chez Bibliothèque Nationale de France - BNF

|

Auteur

Collectif, BnF

Editeur

Bibliothèque Nationale de France - BNF

Genre

Agendas adulte

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Agenda

Collectif, BnF

Paru le 24/09/2026

128 pages

Bibliothèque Nationale de France - BNF

19,00 €

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