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Le message des vierges romanes

Lorris Chevalier

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Au XIe siècle, dans l'Occident médiéval, les églises se peuplent de représentations nouvelles de la Vierge Marie. Assise sur un trône, l'Enfant Jésus sur ses genoux, la Vierge en majesté devient l'une des grandes figures de la dévotion chrétienne. Dans un Moyen Age où les images sont un véritable langage, chaque détail peut être porteur de sens. Héritage de l'Antiquité, de la Bible et de la pensée des Pères de l'Eglise, la sculpture romane transmet une vision du monde où symboles, figures et récits se répondent. Ces Vierges en majesté révèlent aussi l'essor de la dévotion mariale au XIe siècle et l'évolution du rapport des fidèles à Marie, Mère de Dieu, trône du Verbe incarné et médiatrice de leur prière. Cet ouvrage raconte pourquoi ces statues furent créées, ce qu'expriment leur posture, leurs gestes et leurs attributs, et ce qu'elles apportaient aux fidèles. Elles n'étaient pas de simples oeuvres d'art, mais des images vivantes, porteuses d'une pensée et d'une foi.

Par Lorris Chevalier
Chez Salvator

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Auteur

Lorris Chevalier

Editeur

Salvator

Genre

Histoire de l'Eglise

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Le message des vierges romanes

Lorris Chevalier

Paru le 24/09/2026

160 pages

Salvator

18,50 €

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