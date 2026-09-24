Dans les hauteurs de Nice, un homme est retrouvé mort au pied d'une falaise. Ligoté, drogué puis abandonné face au vide avant sa chute, tout indique que son meurtrier a voulu faire durer son supplice. Flic brillant et gastronome obsessionnel, le capitaine Marc Serkole comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un homicide ordinaire. Lorsque d'autres crimes suivant le même mode opératoire surviennent, son équipe plonge dans une enquête où chaque victime semble liée à une vengeance patiemment orchestrée. Alors qu'il s'apprête à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Marc voit son univers vaciller. Derrière ces meurtres ressurgissent des secrets enfouis, des blessures intérieures et les fantômes d'un passé qu'il croyait enterré. Avec Au bord du vide, Oriane Beauvert livre un polar captivant et tendu, où l'enquête criminelle se mêle aux failles intimes des personnages. " Un thriller construit au cordeau, jusqu'aux derniers rebondissements ! " Sophie Hénaff