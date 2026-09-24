Limoges d'Antan

Près de 300 cartes postales anciennes de Limoges à la Belle Epoque. Près de 300 cartes postales du début du XXe siècle nous invitent à visiter Limoges au temps de la Belle Epoque. Patrick Babielle nous conte Limoges en 1900 ; le quartier médiéval de la Cité, celui de la Motte ou bien de la gare, sans oublier ceux qui sont en train de naître à l'extérieur de la ville. Une immersion dans le quotidien et les fêtes d'autrefois, lorsque Limoges, fière de ses industries prospères - notamment celles de la porcelaine - s'ouvre à la modernité avec l'arrivée du chemin de fer.