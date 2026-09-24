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Le Doubs d'antan

Jean-Claude Barbeaux

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Près de 300 cartes postales anciennes du Doubs à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Le Doubs d'antan est une invitation à un voyage dans le temps, celui de la Belle Epoque. L'ouvrage s'articule autour de huit chapitres thématiques : Les produits de la terre ; De l'atelier à l'usine ; Les villes ; L'armée et la frontière ; Les transports ; Le monde villageois ; La vie religieuse ; Plaisirs et divertissements. L'iconographie est issue des plus grandes collections privées de cartes postales anciennes, rassemblées par le Club cartophile de Montbéliard.

Par Jean-Claude Barbeaux
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Jean-Claude Barbeaux

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Histoire régionale

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Le Doubs d'antan

Jean-Claude Barbeaux

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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