Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Editeurs au travail

Maxime Cochard, Cochard Maxime

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le monde du livre traverse une période de tension. Comment ne pas voir, même chez les lecteurs assidus, l'impact du smartphone sur le " temps de cerveau disponible " ? Dans ce contexte, Maxime Cochard, cofondateur des Editions des Lumières et animateur de la revue culturelle Commune, s'est entretenu avec des hommes et des femmes qui font vivre des maisons d'édition indépendantes. Quelles sont leurs contraintes, leurs réussites, les joies et les peines du métier ? De ces entretiens foisonnants émergent mille manières de résister à l'omniprésence des écrans : le livre et ceux qui le fabriquent n'ont pas dit leur dernier mot !

Par Maxime Cochard, Cochard Maxime
Chez Condorcet

|

Auteur

Maxime Cochard, Cochard Maxime

Editeur

Condorcet

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Editeurs au travail par Maxime Cochard, Cochard Maxime

Commenter ce livre

 

Editeurs au travail

Maxime Cochard, Cochard Maxime

Paru le 24/09/2026

190 pages

Condorcet

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488466004
9782488466004
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.