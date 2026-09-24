Editeurs au travail

Le monde du livre traverse une période de tension. Comment ne pas voir, même chez les lecteurs assidus, l'impact du smartphone sur le " temps de cerveau disponible " ? Dans ce contexte, Maxime Cochard, cofondateur des Editions des Lumières et animateur de la revue culturelle Commune, s'est entretenu avec des hommes et des femmes qui font vivre des maisons d'édition indépendantes. Quelles sont leurs contraintes, leurs réussites, les joies et les peines du métier ? De ces entretiens foisonnants émergent mille manières de résister à l'omniprésence des écrans : le livre et ceux qui le fabriquent n'ont pas dit leur dernier mot !