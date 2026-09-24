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La logique de la modernité comprimée

Kyung-Sup Chang

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Dans cet essai, Chang Kyung-Sup analyse comment la société coréenne dans son ensemble a réussi à mobiliser ses ressources dans une course acharnée à la modernisation et revient sur les nombreux paradoxes engendrés par cette "modernité comprimée" . Issue de plusieurs années de réflexions et d'échanges avec des chercheurs du monde entier, la théorie de la modernité comprimée emprunte avec subtilité aux grandes réflexions sur la modernité, la citoyenneté et les institutions, pour brosser le portrait complexe d'une modernisation qui a étonné le monde entier.

Par Kyung-Sup Chang
Chez Atelier des Cahiers

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Auteur

Kyung-Sup Chang

Editeur

Atelier des Cahiers

Genre

Sociologie

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La logique de la modernité comprimée

Kyung-Sup Chang trad. Antoine Blein

Paru le 06/10/2026

244 pages

Atelier des Cahiers

20,00 €

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