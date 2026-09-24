La logique de la modernité comprimée

Dans cet essai, Chang Kyung-Sup analyse comment la société coréenne dans son ensemble a réussi à mobiliser ses ressources dans une course acharnée à la modernisation et revient sur les nombreux paradoxes engendrés par cette "modernité comprimée" . Issue de plusieurs années de réflexions et d'échanges avec des chercheurs du monde entier, la théorie de la modernité comprimée emprunte avec subtilité aux grandes réflexions sur la modernité, la citoyenneté et les institutions, pour brosser le portrait complexe d'une modernisation qui a étonné le monde entier.