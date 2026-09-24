House of Berkeley

Trois héritiers. Un empire pharmaceutique colossal. Un secret capable de tout ruiner. Pour sauver Storm Corporation du scandale, Alexander Berkeley n'a pas le choix : il doit se marier. Vite. Et assurer sa descendance. Romi Sunstone est la candidate idéale. Belle, brillante... mais totalement incontrôlable. Elle refuse de plier, quitte à tout faire dérailler. Acculé, Alexander se tourne vers le seul homme capable de la maîtriser : Astor. Froid, insaisissable, il n'a qu'une obsession : retrouver le meurtrier de sa petite soeur. Obsédé par une vengeance qui le consume, il ne ressent plus rien... jusqu'à ce que cette fille insupportable vienne fissurer chacune de ses certitudes. Car ce mariage arrangé n'est qu'une façade : manipulations, pouvoir et désirs interdits dissimulent une vérité bien plus sombre ... et bien plus dangereuse qu'ils ne l'imaginent. Et certains secrets ne vivent qu'à l'abri des ténèbres.