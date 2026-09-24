40 ans de prison sans espoir de sortie : le récit glaçant de la vie de Michel Cardon, détenu "fantôme" des prisons françaises. 40 ans, 7 mois et 5 jours : c'est le temps qu'a passé Michel Cardon derrière les barreaux pour un crime commis à 26 ans. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1979, il échappe de justesse à la guillotine, quelques mois avant l'abolition de la peine de mort. Pourtant, son calvaire ne fait que commencer. Transféré de prison en prison, il finit par disparaître dans le système pénitentiaire, à Bapaume (Pas-de-Calais), où il devient un détenu-fantôme : aucune permission de sortie, aucune activité professionnelle, aucun soutien familial ou amical, une santé qui se dégrade. Oublié de tous, y compris de la justice. En 2016, un ancien codétenu brise enfin son isolement. Alerté par la presse, un avocat s'empare de son dossier. Deux ans plus tard, à 67 ans, Michel Cardon obtient enfin une libération conditionnelle. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Que s'est-il passé pendant ces décennies dans le système carcéral français ? Ce livre retrace l'itinéraire de ce " vieux détenu oublié " pour comprendre la réalité d'une si longue peine.