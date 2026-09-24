Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Une si longue peine

Magdelaine Fanny, Fanny Magdelaine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
40 ans de prison sans espoir de sortie : le récit glaçant de la vie de Michel Cardon, détenu "fantôme" des prisons françaises. 40 ans, 7 mois et 5 jours : c'est le temps qu'a passé Michel Cardon derrière les barreaux pour un crime commis à 26 ans. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1979, il échappe de justesse à la guillotine, quelques mois avant l'abolition de la peine de mort. Pourtant, son calvaire ne fait que commencer. Transféré de prison en prison, il finit par disparaître dans le système pénitentiaire, à Bapaume (Pas-de-Calais), où il devient un détenu-fantôme : aucune permission de sortie, aucune activité professionnelle, aucun soutien familial ou amical, une santé qui se dégrade. Oublié de tous, y compris de la justice. En 2016, un ancien codétenu brise enfin son isolement. Alerté par la presse, un avocat s'empare de son dossier. Deux ans plus tard, à 67 ans, Michel Cardon obtient enfin une libération conditionnelle. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Que s'est-il passé pendant ces décennies dans le système carcéral français ? Ce livre retrace l'itinéraire de ce " vieux détenu oublié " pour comprendre la réalité d'une si longue peine.

Par Magdelaine Fanny, Fanny Magdelaine
Chez Editions de l'Eclaireur

|

Auteur

Magdelaine Fanny, Fanny Magdelaine

Editeur

Editions de l'Eclaireur

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une si longue peine par Magdelaine Fanny, Fanny Magdelaine

Commenter ce livre

 

Une si longue peine

Magdelaine Fanny, Fanny Magdelaine

Paru le 24/09/2026

180 pages

Editions de l'Eclaireur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488162203
9782488162203
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.