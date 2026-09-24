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Le guide de survie des photographes

Lydia Bellet

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Voici LE guide qui va réconcilier les photographes avec le marketing ! Vivre de la photo implique de vendre, or les photographes rejettent pour la plupart cet aspect "trop commercial" de leur discipline, ayant l'impression de vendre leur âme et de trahir leur art. S'appuyant sur sa propre expérience de photographe indépendante, Lydia Bellet propose un ouvrage sans jargon, ni bullshit, pour aborder le marketing plus sereinement et adopter les techniques qui ont fait leurs preuves. Un guide mêlant stratégie business concrète, psychologie entrepreneuriale et philosophie de vie, à lire et à relire à chaque étape de son parcours de photographe.

Par Lydia Bellet
Chez Eyrolles

|

Auteur

Lydia Bellet

Editeur

Eyrolles

Genre

Essais

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Le guide de survie des photographes

Lydia Bellet

Paru le 24/09/2026

268 pages

Eyrolles

25,00 €

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