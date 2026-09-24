Eclairer et photographier le noir et blanc

Troisième opus d'une série dédiée à toutes les spécialités de la photo de studio et à l'éclairage, ce manuel s'adresse cette fois aux photographes qui veulent apprendre à réaliser des noirs et blancs envoûtants et qualitativement très haut de gamme. Penser en monochrome, porter un regard différent sur son sujet, sur les contrastes et la luminance, jouer avec les gris et les demi-teintes, maîtriser les stratégies lumineuses pour le noir et blanc... Dans ce livre remarquablement illustré, loin des classiques ouvrages théoriques, Nath-Sakura s'appuie sur des études de cas concrètes, des plans d'éclairages et des analyses commentées d'images pour traiter toutes ces questions avec une grande minutie et la pédagogie qui fait le succès de tous ses ouvrages. Pour que chaque photographe puisse magnifier ses images en noir et blanc, quel que soit son sujet de prédilection : portrait, nu, paysage, architecture, reportage...