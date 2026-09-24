De Bonaparte à Napoléon

Stratège remarquable et chef de guerre incontesté, le général Bonaparte invente une silhouette avec un simple uniforme bleu à col écarlate et un bicorne. Son sacre, le 2 décembre 1804, avec ses parures, habits brodés, couronnes et insignes conçus pour l'occasion, en fait l'empereur du faste. Son pouvoir s'incarne également dans de grandes réalisations - Code civil, franc germinal, baccalauréat - qui rythment toujours notre quotidien. Même dans l'exil, Napoléon continue d'ériger sa légende. Sur l'île de Sainte-Hélène flotte le drapeau blanc traversé d'une bande rouge ornée de trois abeilles d'or, ultime affirmation de sa dignité impériale. Les cinquante objets soigneusement choisis par l'historien Pierre Branda peignent une fresque qui éclaire d'un regard neuf le destin hors norme de Napoléon. Chacun à leur manière, révèle l'homme et le souverain, l'intime et le grandiose, la réalité et la fiction.