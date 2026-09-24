Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

De Bonaparte à Napoléon

Pierre Branda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Stratège remarquable et chef de guerre incontesté, le général Bonaparte invente une silhouette avec un simple uniforme bleu à col écarlate et un bicorne. Son sacre, le 2 décembre 1804, avec ses parures, habits brodés, couronnes et insignes conçus pour l'occasion, en fait l'empereur du faste. Son pouvoir s'incarne également dans de grandes réalisations - Code civil, franc germinal, baccalauréat - qui rythment toujours notre quotidien. Même dans l'exil, Napoléon continue d'ériger sa légende. Sur l'île de Sainte-Hélène flotte le drapeau blanc traversé d'une bande rouge ornée de trois abeilles d'or, ultime affirmation de sa dignité impériale. Les cinquante objets soigneusement choisis par l'historien Pierre Branda peignent une fresque qui éclaire d'un regard neuf le destin hors norme de Napoléon. Chacun à leur manière, révèle l'homme et le souverain, l'intime et le grandiose, la réalité et la fiction.

Par Pierre Branda
Chez Eyrolles

|

Auteur

Pierre Branda

Editeur

Eyrolles

Genre

Napoléon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De Bonaparte à Napoléon par Pierre Branda

Commenter ce livre

 

De Bonaparte à Napoléon

Pierre Branda

Paru le 24/09/2026

217 pages

Eyrolles

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021961
9782416021961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.