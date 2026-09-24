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#Comics

Rick Grimes 2000

Robert Kirkman, Ryan Ottley

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Au-delà de THE WALKING DEAD , on trouve... RICK GRIMES 2000 ! Et entre nous, RICK GRIMES 2000 est sans aucun doute le récit de THE WALKING DEAD le plus déjanté jamais créé, avec l'incontournable Robert Kirkman au scénario et Ryan Ottley (Invincible) au dessin. Dans RICK GRIMES 2000 , l'apocalypse Zombie a bien eu lieu... Mais elle est d'origine extra-terrestre. Nos héros, Rick, Michonne ou encore Negan sont bien présents... mais dans une version la plus déjantée que vous puissiez imaginer. Dans ce récit complet, aucun personnage n'est à l'abri face au déchainement de violence, d'idées aussi dingues que farfelues et de loufoquerie, le tout imaginé par Robert Kirkman.

Par Robert Kirkman, Ryan Ottley
Chez Delcourt

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Auteur

Robert Kirkman, Ryan Ottley

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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Rick Grimes 2000

Robert Kirkman, Ryan Ottley

Paru le 24/09/2026

64 pages

Delcourt

12,50 €

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Scannez le code barre 9782413096214
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