Rose and Crow Tome 6

A l'aube de la guerre entre Udover et les mansklings, Rose tenter de percer la vérité sur son passé et à s'émanciper de sa mère. Udover a plongé Rose dans un tourment d'épreuves. Tous ceux en qui elle avait confiance lui ont menti. Pourtant, telles les roses dont ils sont les symboles, ses pouvoirs éclosent. Rose a grandi, elle comprend à présent qui elle est. Elle fait ses propres choix et mène ses propres combats. Dans cet ultime album, le lecteur découvrira enfin quel est le mal qui ronge le monde au-delà-du ciel et qui a pris l'apparence de la bête. La seule chose plus forte que la haine est l'amour.