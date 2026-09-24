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Les Aléas de la vie

Manolo Carot, Satya Daniel

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Les Aléas de la vie , c'est l'histoire d'un déracinement, d'une perte de repères, mais c'est avant tout un portrait haut en couleur de ses multiples protagonistes auxquels on s'attache au fil de la lecture. Une forme de feel good book à la campagne qui devrait parler au coeur de ses lectrices et de ses lecteurs. Le jeune Aléa rêve d'être influenceur. Il vit à Paris. Tout s'écroule lorsque ses parents se séparent. Sa mère doit donc se résoudre à rentrer vivre en Bretagne, en pleine campagne, dans la ferme familiale. Elle y retrouvera son père, un vieux grincheux, mais aussi son frère aîné et ses deux filles. La cohabitation s'avèrera compliquée, surtout pour un Aléa privé de son quotidien par décision des adultes. Pour lui, les campagnards ne sont que des ploucs et des bouseux.

Par Manolo Carot, Satya Daniel
Chez Delcourt

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Auteur

Manolo Carot, Satya Daniel

Editeur

Delcourt

Genre

Divers

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Les Aléas de la vie

Manolo Carot, Satya Daniel

Paru le 24/09/2026

144 pages

Delcourt

19,50 €

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Scannez le code barre 9782413084808
9782413084808
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