Les Troubles de la personnalité pour les Nuls

Ce livre répond à un besoin urgent de savoir, de clarté et d'outils concrets pour améliorer la vie de millions de personnes et de leurs entourages. Qu'est-ce qui différencie un trait de caractère d'un véritable trouble ? Comment se développent les 11 troubles de la personnalité (borderline, narcissique, évitant...) ? Pourquoi sont-ils souvent accompagnés de dépression, d'anxiété ou d'addictions ? Les premiers chapitres démystifient ces questions avec des explications claires et des exemples concrets. Grâce à ce livre, vous apprendrez également quand consulter et comment se déroule un diagnostic. Laissez-vous guider dans ces démarches essentielles et découvrez l'ensemble des approches thérapeutiques disponibles : TCC, thérapie des schémas, TCD... Parmi les outils pratiques proposés, la grille SECCA vous permettra d'observer des symptômes précis, tandis que des exercices de défusion et de régulation émotionnelle aideront à prendre du recul sur les pensées et les situations difficiles. Pour les proches et les soignants, des chapitres dédiés expliquent comment soutenir efficacement tout en préservant sa propre santé mentale. Plus qu'un livre, c'est votre boîte à outils pour transformer la souffrance en compréhension, et l'impuissance en action concrète.