Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les Troubles de la personnalité pour les Nuls

Manon Beaudoin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre répond à un besoin urgent de savoir, de clarté et d'outils concrets pour améliorer la vie de millions de personnes et de leurs entourages. Qu'est-ce qui différencie un trait de caractère d'un véritable trouble ? Comment se développent les 11 troubles de la personnalité (borderline, narcissique, évitant...) ? Pourquoi sont-ils souvent accompagnés de dépression, d'anxiété ou d'addictions ? Les premiers chapitres démystifient ces questions avec des explications claires et des exemples concrets. Grâce à ce livre, vous apprendrez également quand consulter et comment se déroule un diagnostic. Laissez-vous guider dans ces démarches essentielles et découvrez l'ensemble des approches thérapeutiques disponibles : TCC, thérapie des schémas, TCD... Parmi les outils pratiques proposés, la grille SECCA vous permettra d'observer des symptômes précis, tandis que des exercices de défusion et de régulation émotionnelle aideront à prendre du recul sur les pensées et les situations difficiles. Pour les proches et les soignants, des chapitres dédiés expliquent comment soutenir efficacement tout en préservant sa propre santé mentale. Plus qu'un livre, c'est votre boîte à outils pour transformer la souffrance en compréhension, et l'impuissance en action concrète.

Par Manon Beaudoin
Chez First

|

Auteur

Manon Beaudoin

Editeur

First

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Troubles de la personnalité pour les Nuls par Manon Beaudoin

Commenter ce livre

 

Les Troubles de la personnalité pour les Nuls

Manon Beaudoin

Paru le 08/10/2026

320 pages

First

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412102008
9782412102008
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.