On rêve aussi de fleurs sur les crêtes de l'enfer je vais t'écrire un air prends ta guitare ne sois pas en retard " la douleur est chose très musicale ". A quoi ressemble l'amour ? Et le souvenir de l'amour ? Peut-être à Manon, cheveux blonds, jean stretch et caraco fuchsia, envoûtante sirène lâchée dans le vent des promesses. A Lamoura (Jura) un poète-bûcheron tente d'en conjurer les affres et nous entraîne, vers par vers, dans ses élagages sentimentaux jusqu'aux confins du Canada. Olivier Hervé est poète, romancier et cycliste accompli. Persuadé que le corps et l'esprit sont les faces d'une même pièce, il a publié plusieurs ouvrages mêlant son amour du sport et de la littérature, notamment Entre palets et patins, éloge du hockey sur glace (2025).