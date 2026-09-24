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#Roman francophone

Lamoura

Olivier Hervé

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On rêve aussi de fleurs sur les crêtes de l'enfer je vais t'écrire un air prends ta guitare ne sois pas en retard " la douleur est chose très musicale ". A quoi ressemble l'amour ? Et le souvenir de l'amour ? Peut-être à Manon, cheveux blonds, jean stretch et caraco fuchsia, envoûtante sirène lâchée dans le vent des promesses. A Lamoura (Jura) un poète-bûcheron tente d'en conjurer les affres et nous entraîne, vers par vers, dans ses élagages sentimentaux jusqu'aux confins du Canada. Olivier Hervé est poète, romancier et cycliste accompli. Persuadé que le corps et l'esprit sont les faces d'une même pièce, il a publié plusieurs ouvrages mêlant son amour du sport et de la littérature, notamment Entre palets et patins, éloge du hockey sur glace (2025).

Par Olivier Hervé
Chez Editions Les Carnets du dessert de lune

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Auteur

Olivier Hervé

Editeur

Editions Les Carnets du dessert de lune

Genre

Poésie

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Lamoura

Olivier Hervé

Paru le 16/09/2026

52 pages

Editions Les Carnets du dessert de lune

7,00 €

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