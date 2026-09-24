Léa Mendel vit jusqu'à ses quarante ans dans l'orbite d'un récit qu'elle croit connaître. Un soir d'hiver 2010, à la sortie d'un concert à Pleyel, sa mère prononce trois mots Pierre-Ange Berger qui font basculer cette construction. Claude n'était pas le père biologique de Léa, et le véritable père, ancien résistant du réseau Marcel de Moussa Abadi à Nice sous l'Occupation, a été pendant son enfance l'un des familiers du salon maternel. Roman de filiation, d'identité et de transmission, Un Ange passe propose une éthique de la vérité comme acte d'amour différé.