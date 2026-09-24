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#Roman francophone

Un ange passe

Christine Rolland-Ducrest

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Léa Mendel vit jusqu'à ses quarante ans dans l'orbite d'un récit qu'elle croit connaître. Un soir d'hiver 2010, à la sortie d'un concert à Pleyel, sa mère prononce trois mots Pierre-Ange Berger qui font basculer cette construction. Claude n'était pas le père biologique de Léa, et le véritable père, ancien résistant du réseau Marcel de Moussa Abadi à Nice sous l'Occupation, a été pendant son enfance l'un des familiers du salon maternel. Roman de filiation, d'identité et de transmission, Un Ange passe propose une éthique de la vérité comme acte d'amour différé.

Par Christine Rolland-Ducrest
Chez Amanuensis Editions

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Auteur

Christine Rolland-Ducrest

Editeur

Amanuensis Editions

Genre

Littérature française

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Un ange passe

Christine Rolland-Ducrest

Paru le 24/09/2026

236 pages

Amanuensis Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782387160553
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