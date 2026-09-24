Léa Mendel vit jusqu'à ses quarante ans dans l'orbite d'un récit qu'elle croit connaître. Un soir d'hiver 2010, à la sortie d'un concert à Pleyel, sa mère prononce trois mots Pierre-Ange Berger qui font basculer cette construction. Claude n'était pas le père biologique de Léa, et le véritable père, ancien résistant du réseau Marcel de Moussa Abadi à Nice sous l'Occupation, a été pendant son enfance l'un des familiers du salon maternel. Roman de filiation, d'identité et de transmission, Un Ange passe propose une éthique de la vérité comme acte d'amour différé.
Par
Christine Rolland-Ducrest Chez
Amanuensis Editions
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