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Sous les méandres

Nicolas Bazin, Bazin Nicolas

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Emma, 12 ans, vit avec sa mère. Elles s'entendent bien, depuis toujours. Un jour, au retour de l'école, l'adolescente découvre sa mère effondrée au sol devant la maison. Elle vient d'ingérer de la mort-aux-rats, comme si elle ne s'en était pas rendu compte... Emma est en panique, appelle à l'aide... Alors qu'elle remarque une paire de lunettes près du corps inanimé de sa mère, elle regarde à travers... Une silhouette effrayante y apparaît...

Par Nicolas Bazin, Bazin Nicolas
Chez Komics initiative

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Auteur

Nicolas Bazin, Bazin Nicolas

Editeur

Komics initiative

Genre

Fantastique

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Sous les méandres

Nicolas Bazin, Bazin Nicolas

Paru le 24/09/2026

176 pages

Komics initiative

26,00 €

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