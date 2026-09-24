Sous les méandres

Emma, 12 ans, vit avec sa mère. Elles s'entendent bien, depuis toujours. Un jour, au retour de l'école, l'adolescente découvre sa mère effondrée au sol devant la maison. Elle vient d'ingérer de la mort-aux-rats, comme si elle ne s'en était pas rendu compte... Emma est en panique, appelle à l'aide... Alors qu'elle remarque une paire de lunettes près du corps inanimé de sa mère, elle regarde à travers... Une silhouette effrayante y apparaît...