Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

De silence et d'ombre

Melody Gaillard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce dernier tome, les ombres n'attendent qu'une chose ? : être libérées ! Les ombres attendent. Et lorsqu'elles seront libérées... Elles pourraient bien tout emporter. Pour Mirabelle, trouver le livre d'Umbrae, cet artefact capable de contrôler les ombres, n'est pas une option, c'est une nécessité. Car privé de son ombre, Elliot risque de devenir un Wirmal, une créature sans âme. Mirabelle est prête à tout pour le sauver. Même à condamner des milliers de vies. Convoitée plus que jamais, traquée pour le pendentif qu'elle porte autour de son cou, elle devra faire face à des vérités enfouies et à des choix impossibles... Car en sauvant Elliot, elle pourrait bien perdre Aiden... A SoHoS, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Dans ce dernier tome, les ombres n'attendent qu'une chose ? : être libérées !

Par Melody Gaillard
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Melody Gaillard

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De silence et d'ombre par Melody Gaillard

Commenter ce livre

 

De silence et d'ombre

Melody Gaillard

Paru le 24/09/2026

Alter Real éditions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385756888
9782385756888
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.