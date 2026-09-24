De silence et d'ombre

Dans ce dernier tome, les ombres n'attendent qu'une chose ? : être libérées ! Les ombres attendent. Et lorsqu'elles seront libérées... Elles pourraient bien tout emporter. Pour Mirabelle, trouver le livre d'Umbrae, cet artefact capable de contrôler les ombres, n'est pas une option, c'est une nécessité. Car privé de son ombre, Elliot risque de devenir un Wirmal, une créature sans âme. Mirabelle est prête à tout pour le sauver. Même à condamner des milliers de vies. Convoitée plus que jamais, traquée pour le pendentif qu'elle porte autour de son cou, elle devra faire face à des vérités enfouies et à des choix impossibles... Car en sauvant Elliot, elle pourrait bien perdre Aiden... A SoHoS, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Dans ce dernier tome, les ombres n'attendent qu'une chose ? : être libérées !