A la recherche de la beauté

Le destin inoubliable d'une jeune chimiste au début du XXe siècle New York, 1932. Lorsqu'une lettre anonyme lui révèle que son fils Louis, qu'elle croyait mort, est encore en vie, l'existence de Sophie bascule. Alors qu'elle vient de perdre son emploi chez Helena Rubinstein, elle décide de quitter New York pour retourner en France sur les traces de cet enfant perdu. Hélas ses recherches sont infructueuses et elle revient à New York seule et le coeur lourd. Pour oublier sa peine, elle se jette à corps perdu dans le travail quand Elizabeth Arden, rivale acharnée de son ancienne patronne, lui propose un poste. La voilà propulsée malgré elle au coeur d'une guerre des cosmétiques. Mais cette nouvelle carrière demande de grands sacrifices...