Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

A la recherche de la beauté

Corina Bomann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le destin inoubliable d'une jeune chimiste au début du XXe siècle New York, 1932. Lorsqu'une lettre anonyme lui révèle que son fils Louis, qu'elle croyait mort, est encore en vie, l'existence de Sophie bascule. Alors qu'elle vient de perdre son emploi chez Helena Rubinstein, elle décide de quitter New York pour retourner en France sur les traces de cet enfant perdu. Hélas ses recherches sont infructueuses et elle revient à New York seule et le coeur lourd. Pour oublier sa peine, elle se jette à corps perdu dans le travail quand Elizabeth Arden, rivale acharnée de son ancienne patronne, lui propose un poste. La voilà propulsée malgré elle au coeur d'une guerre des cosmétiques. Mais cette nouvelle carrière demande de grands sacrifices...

Par Corina Bomann
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Corina Bomann

Editeur

Charleston éditions

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la recherche de la beauté par Corina Bomann

Commenter ce livre

 

A la recherche de la beauté

Corina Bomann trad. Corinna Gepner

Paru le 24/09/2026

688 pages

Charleston éditions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385295127
9782385295127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.