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Le Guide Mustang

Thibaut Amant

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Le guide complet pour tout savoir sur la Mustang avant de vous lancer dans la collection et la restauration de ce modèle mythique. Concrétisation d'un véritable concept pensé par Lee Iacocca, la Ford Mustang première génération connaîtra une longue carrière. Du 17 avril 1964, date de sa présentation publique, au millésime 1973, la Ford Mustang a connu une évolution technique et esthétique. Elle a été déclinée en plusieurs versions, des modèles standard aux Shelby. En bonne américaine, la Ford Mustang offre un large choix de moteurs, de transmissions, de coloris et d'options. Afin de vous aider à bien appréhender l'ensemble des commandes de votre Mustang, ce guide vous permettra de revenir sur la manipulation des divers accessoires extérieurs et intérieurs, suivant les différences entre chaque millésime. Voiture réputée fiable et sans histoire, la Mustang souffre souvent d'un mauvais entretien : apprenez les soins à lui prodiguer régulièrement pour que votre belle américaine conserve son prestige.

Par Thibaut Amant
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Thibaut Amant

Editeur

Sophia éditions

Genre

Sports mécaniques

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Le Guide Mustang

Thibaut Amant

Paru le 29/10/2026

184 pages

Sophia éditions

37,00 €

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Scannez le code barre 9782385141561
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