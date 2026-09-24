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Fées et Licornes

Cloro Atelier, Sol angelina De, Angelina de Sol

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Un bloc de 20 posters en papier épais illustré par Angelina de Sol Bienvenue dans le monde magique des fées et des licornes. Avec ces 20 superbes posters à colorier, les jeunes artistes vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination et exprimer leurs talents. La couverture est incrustée de papier doré, les posters sont de belle taille (280 x 355) et le papier est épais pour pouvoir afficher ses créations.

Par Cloro Atelier, Sol angelina De, Angelina de Sol
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Cloro Atelier, Sol angelina De, Angelina de Sol

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Fées et Licornes

Cloro Atelier, Sol angelina De, Angelina de Sol trad. L'atelier Cloro

Paru le 24/09/2026

20 pages

1, 2, 3 Soleil !

6,00 €

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Scannez le code barre 9782384537648
9782384537648
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