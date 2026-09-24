Fées et Licornes

Un bloc de 20 posters en papier épais illustré par Angelina de Sol Bienvenue dans le monde magique des fées et des licornes. Avec ces 20 superbes posters à colorier, les jeunes artistes vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination et exprimer leurs talents. La couverture est incrustée de papier doré, les posters sont de belle taille (280 x 355) et le papier est épais pour pouvoir afficher ses créations.