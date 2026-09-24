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#Roman francophone

Légendes de la chanson française

Matthieu Moulin

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Un voyage intime au coeur des légendes de la chanson française, raconté par l'homme qui a partagé leur quotidien et révèle 50 portraits aussi sensibles que vivants. Les stars ont aussi une vie, une intimité. Matthieu Moulin les a toutes rencontrées, ou presque, s'est lié d'amitié avec plusieurs, a aussi côtoyé leurs imprésarios et leurs ayants-droits, les "fils de". Il nous livre ces moments partagés, les impressions d'une rencontre, les odeurs, les couleurs d'un lieu privé et dresse un portrait sensible d'une cinquantaine de gloires du top 50. A travers chacun se dessinent les combats d'une vie, pour le respect, l'égalité, une vie de fêtes et de paillettes mais aussi de travail et de confiance. Régine, Serge Lama, Hervé Vilard, Alice Dona, Dave, Sophie Darel, Michou, Fétiche, Karen Cheryl, Marie Myriam, Rika Zaraï, Stone, Marie-Paule Belle, Fabienne Thibeault, Micheline Dax, Danielle Darrieux ont été ses intimes. On découvre aussi Lily Lian, la dernière chanteuse de rues de Paris, Eve Brenner, qu'il qualifie de plus grande voix du monde, Claude Véga, le premier imitateur de l'histoire, Maria Rémusat (mère de Julien Lepers), Aida Aznavour (soeur de Charles), Jacotte Perrier, chanteuse de jazz et journaliste, le compositeur Pierre Porte, l'animateur Zappy Max ou l'éditeur de musique Gérard Davoust.

Par Matthieu Moulin
Chez Atlande

|

Auteur

Matthieu Moulin

Editeur

Atlande

Genre

Littérature française

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Légendes de la chanson française

Matthieu Moulin

Paru le 08/10/2026

300 pages

Atlande

23,00 €

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