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#Essais

Victor Hugo

Sophie Boiré, Boire Sophie

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Ce florilège de citations, richement illustré de portraits et de documents d'époque, fait découvrir l'une des plus grandes figures littéraires françaises du XIXe siècle. Victor Hugo, génie aux multiples talents (poète, romancier, dramaturge, peintre et homme politique), a marqué son siècle par la puissance de sa plume et son engagement humaniste. Né en 1802 à Besançon, Victor Hugo s'imposa comme le chef de file du romantisme français. Auteur de chefs-d'oeuvre immortels, tels que " Les Misérables " et " Notre-Dame de Paris ", il consacra sa vie à la littérature et au combat pour la justice sociale. Exilé pendant près de vingt ans pour son opposition politique, il continua d'influencer profondément la conscience française. Cet ouvrage rassemble une sélection des citations les plus inspirantes et percutantes de Victor Hugo : sur la liberté, la justice, mais surtout sur le pouvoir de la littérature et l'espoir en l'humanité. Une source d'inspiration intemporelle pour les citoyens d'aujourd'hui. Plongez dans l'univers d'un génie visionnaire dont les mots continuent d'éclairer notre époque : Victor Hugo, la voix éternelle de l'humanité.

Par Sophie Boiré, Boire Sophie
Chez Les Editions du Palais

|

Auteur

Sophie Boiré, Boire Sophie

Editeur

Les Editions du Palais

Genre

Critique

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Victor Hugo

Sophie Boiré, Boire Sophie

Paru le 24/09/2026

80 pages

Les Editions du Palais

9,90 €

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