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Créateur d'étoiles

Olaf Stapledon, Zariel, Brian Aldiss

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Un soir, au coeur de la paisible campagne anglaise, un homme prend l'air sur une colline baignée par la lumière des étoiles. Il l'ignore encore, mais il s'apprête à faire le plus extraordinaire voyage jamais entrepris par un être humain. Entre planètes et galaxies, de civilisations extraterrestres en astres éveillés, au sein d'une gestalt vertigineuse, il se retrouve bientôt partie prenante d'une quête des plus fabuleuses, celle du Créateur d'étoiles. Que sommes-nous face à l'immensité ? Quelle est notre place au sein de l'horlogerie cosmique ? Voilà ce qu'il pourrait dès lors découvrir...

Par Olaf Stapledon, Zariel, Brian Aldiss
Chez Belial'

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Auteur

Olaf Stapledon, Zariel, Brian Aldiss

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

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Créateur d'étoiles

Olaf Stapledon, Zariel, Brian Aldiss trad. Leo Dhayer

Paru le 01/10/2026

384 pages

Belial'

18,90 €

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