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#Roman francophone

La princesse rouge Tome 2

Farah Anah, Anah Farah

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The Killer a fait parler de lui. Par conséquent, le Bone Circle consent enfin à accepter la Princesse rouge de New York à leur siège. Elle devra se préparer au tournoi des Nuits rouges, le plus lucratif et le plus sanglant de la région. Néanmoins, Kill est catégorique : après le tournoi et une fois sa dette réglée, il ne rejoindra pas La Sangre, bien que l'attraction entre Carmilla et lui soit indéniable. Elle décide malgré tout de se reposer entièrement sur lui, mais sa jalousie est une traîtresse qu'elle n'avait pas vue arriver. Jalousie qui mettra à jour le secret de Kill, celui qu'il cachait si bien, et qui pourrait compromettre tous les plans de la Princesse rouge.

Par Farah Anah, Anah Farah
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Farah Anah, Anah Farah

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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La princesse rouge Tome 2

Farah Anah, Anah Farah

Paru le 24/09/2026

450 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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