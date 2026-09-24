La princesse rouge Tome 2

The Killer a fait parler de lui. Par conséquent, le Bone Circle consent enfin à accepter la Princesse rouge de New York à leur siège. Elle devra se préparer au tournoi des Nuits rouges, le plus lucratif et le plus sanglant de la région. Néanmoins, Kill est catégorique : après le tournoi et une fois sa dette réglée, il ne rejoindra pas La Sangre, bien que l'attraction entre Carmilla et lui soit indéniable. Elle décide malgré tout de se reposer entièrement sur lui, mais sa jalousie est une traîtresse qu'elle n'avait pas vue arriver. Jalousie qui mettra à jour le secret de Kill, celui qu'il cachait si bien, et qui pourrait compromettre tous les plans de la Princesse rouge.