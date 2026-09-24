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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Damnés

Ever Berthier

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A Los Angeles, Haze Ashford règne aux côtés de son frère sur la Congrégation, un empire criminel spécialisé dans le trafic d'armes. Stratège redouté, tant par sa froideur que par sa violence, il contrôle chaque rouage de son organisation... jusqu'au jour où un " fantôme " infiltre son territoire et fait vaciller son pouvoir. Arya Draven vole ses cargaisons, élimine ses hommes et disparaît sans laisser de traces. Insaisissable, elle a appris à survivre en effaçant son identité. Tueuse pour le compte du Conseil, elle maîtrise les codes du crime et semble toujours avoir un coup d'avance. Très vite, la traque se transforme en obsession. Fasciné malgré lui, Haze perd le contrôle face à cette femme qui défie son autorité et ébranle ses certitudes. Mais lorsque le Conseil ordonne l'anéantissement de la Congrégation, Haze devient une cible, et Arya se retrouve devant un choix impossible : l'exécuter, le trahir... ou sombrer avec lui. Car pour elle aussi le jeu de la chasse a glissé vers une attirance dangereuse. Or, s'ils sont tous deux nés du chaos, ce lien qui les attire l'un vers l'autre ne les sauvera pas. Il signera leur damnation.

Par Ever Berthier
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Ever Berthier

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Damnés

Ever Berthier

Paru le 24/09/2026

614 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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