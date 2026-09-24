Sabine est actrice pornographique. Elle est convoquée par la principale du collège de son fils car une vidéo circule parmi les élèves. L'adolescent devient la cible d'un harcèlement. Elle décide de trouver qui est à l'origine de cette infamie et de se venger. Avec l'aide d'un acteur X et d'un bourgeois blasé, elle plonge dans les arcanes d'une société corrompue. Aymeric Patricot livre un roman coup de poing sur la violence sociale, la honte virale et la mécanique des meutes et pose une question dérangeante : mais qui sont vraiment les crapules ?