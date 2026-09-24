Molière par la scène.

Ce livre examine à nouveaux frais le théâtre de Molière, par le prisme de la mise en scène moderne et contemporaine. Ce livre propose de réexaminer le théâtre de Molière à travers le prisme de la mise en scène moderne et contemporaine. Dialoguant avec les lectures des grands metteurs en scène des XXe et XXIe siècles, il cherche à montrer ce que notre regard actuel sur ce théâtre leur doit. L'enjeu est de comprendre comment le passage par la scène révèle des mécanismes dramaturgiques qui resteraient invisibles à la seule lecture du texte. La mise en scène apparaît ainsi non seulement comme un outil herméneutique, révélant les significations latentes de l'oeuvre, mais aussi comme un véritable instrument de connaissance du théâtre de Molière. Depuis la fin du XIXe siècle, les metteurs en scène ont ainsi ouvert de nouvelles perspectives pour comprendre son oeuvre.