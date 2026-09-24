Près de 400 cartes postales anciennes qui rendent hommage aux montagnards à la Belle Epoque. Près de 400 cartes postales anciennes illustrent la vie et le quotidien des montagnards il y a plus d'un siècle. Cet ouvrage est scindé en six grandes thématiques : Paysans de montagne ; Traditions et innovations ; Vie quotidienne des montagnards ; Transports : à l'assaut des massifs ; Religion, coutumes et traditions ; Naissance du tourisme montagnard. Bénéficiant de collections privées et de fonds de négociant professionnels de toute la France, Montagnards d'antan présente de nombreux documents inédits.
Par
Laurence Janin, Franck Lecoutre Chez
Hervé Chopin éditions
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