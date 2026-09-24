Près de 400 cartes postales anciennes qui rendent hommage aux montagnards à la Belle Epoque. Près de 400 cartes postales anciennes illustrent la vie et le quotidien des montagnards il y a plus d'un siècle. Cet ouvrage est scindé en six grandes thématiques : Paysans de montagne ; Traditions et innovations ; Vie quotidienne des montagnards ; Transports : à l'assaut des massifs ; Religion, coutumes et traditions ; Naissance du tourisme montagnard. Bénéficiant de collections privées et de fonds de négociant professionnels de toute la France, Montagnards d'antan présente de nombreux documents inédits.