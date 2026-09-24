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Montagnards d'antan

Laurence Janin, Franck Lecoutre

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Près de 400 cartes postales anciennes qui rendent hommage aux montagnards à la Belle Epoque. Près de 400 cartes postales anciennes illustrent la vie et le quotidien des montagnards il y a plus d'un siècle. Cet ouvrage est scindé en six grandes thématiques : Paysans de montagne ; Traditions et innovations ; Vie quotidienne des montagnards ; Transports : à l'assaut des massifs ; Religion, coutumes et traditions ; Naissance du tourisme montagnard. Bénéficiant de collections privées et de fonds de négociant professionnels de toute la France, Montagnards d'antan présente de nombreux documents inédits.

Par Laurence Janin, Franck Lecoutre
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Laurence Janin, Franck Lecoutre

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Montagne

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Montagnards d'antan

Laurence Janin, Franck Lecoutre

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782357209756
9782357209756
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