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Saint-Tropez d'Antan - Nouvelle édition

Olivier Bouze, Henri Prévost-Allard

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Regroupant plus de 300 cartes postales du début du siècle, cet ouvrage regroupe toutes les communes du Golfe et de la Presqu'Ile de Saint-Tropez, parmi lesquelles Ramatuelle, Sainte-Maxime, La Garde Freinet, Cogolin, Grimaud, Cavalaire, Gassin, Collobrières, etc. Un chapitre est consacré à la vie quotidienne et à l'art de vivre en pays du Fraxinet au début du siècle. L'iconographie est issue des fonds de collectionneurs privés mais également de collections publiques de la région.

Par Olivier Bouze, Henri Prévost-Allard
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Olivier Bouze, Henri Prévost-Allard

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Art grandes civilisations

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Saint-Tropez d'Antan - Nouvelle édition

Olivier Bouze, Henri Prévost-Allard

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782357209732
9782357209732
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