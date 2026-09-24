Saint-Tropez d'Antan - Nouvelle édition

Regroupant plus de 300 cartes postales du début du siècle, cet ouvrage regroupe toutes les communes du Golfe et de la Presqu'Ile de Saint-Tropez, parmi lesquelles Ramatuelle, Sainte-Maxime, La Garde Freinet, Cogolin, Grimaud, Cavalaire, Gassin, Collobrières, etc. Un chapitre est consacré à la vie quotidienne et à l'art de vivre en pays du Fraxinet au début du siècle. L'iconographie est issue des fonds de collectionneurs privés mais également de collections publiques de la région.