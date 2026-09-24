Saint-Tropez d'Antan - Nouvelle édition

Regroupant plus de 300 cartes postales du début du siècle, cet ouvrage regroupe toutes les communes du Golfe et de la Presqu'Ile de Saint-Tropez, parmi lesquelles Ramatuelle, Sainte-Maxime, La Garde Freinet, Cogolin, Grimaud, Cavalaire, Gassin, Collobrières, etc. Un chapitre est consacré à la vie quotidienne et à l'art de vivre en pays du Fraxinet au début du siècle. L'iconographie est issue des fonds de collectionneurs privés mais également de collections publiques de la région.
Par
Olivier Bouze, Henri Prévost-Allard Chez
Hervé Chopin éditions
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