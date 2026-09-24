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Mulhouse d'antan

Bernard Fischbach

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Près de 300 cartes postales anciennes de Mulhouse à la Belle Epoque. Près de 300 cartes postales anciennes témoignent de la richesse du passé de Mulhouse en 1900. L'ouvrage est découpé en six parties géographiques : Le coeur de ville ; Le nouveau quartier ; De la gare au quartier du Rebberg ; Le nouveau bassin ; Le quartier de la cité ; Les quartiers excentrés. Une dernière partie relate le quotidien et l'art de vivre des Mulhousiens à la BelleEpoque. L'ensemble de l'iconographie provient de la collection de René Candir, le marchand le plus important de la ville.

Par Bernard Fischbach
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Bernard Fischbach

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Alsace

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Mulhouse d'antan

Bernard Fischbach

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782357209718
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