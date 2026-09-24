Près de 400 cartes postales anciennes du Jura à la Belle Epoque. Regroupant près de 400 cartes postales anciennes, Le Jura d'antan invite le lecteur à redécouvrir le département il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage reprend toutes les thématiques propres au Jura de la Belle Epoque : Les grands produits de la terre ; De l'atelier à l'usine ; Un glorieux passé urbain ; Révolution dans les transports ; Le monde villageois ; La vie religieuse ; Plaisirs et divertissements. L'ensemble de l'iconographie, très riche, provient de la collection de François Murtin, un des marchands les plus importants du département.