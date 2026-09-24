300 cartes postales anciennes du Finistère à la Belle Epoque. Au fil de 300 cartes postales du début du siècle, Le Finistère d'antan invite à redécouvrir le département et sa forte identité bretonne dans les années 1900. L'ouvrage est construit autour de huit chapitres thématiques : La mer et ses ressources ; La terre ; Fabriques, commerces et petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et traditions ; Foi et croyances ; Loisirs, fêtes et début du tourisme. L'iconographie rassemble des cartes issues des plus belles collections du Finistère et du fonds du Musée de la carte postale de Baud. Elles donnent à voir la vie quotidienne à la Belle Epoque, racontée par la plume alerte et vivante de Marie-Christine Biet.