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Le Finistère d'antan

Marie-Christine Biet

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300 cartes postales anciennes du Finistère à la Belle Epoque. Au fil de 300 cartes postales du début du siècle, Le Finistère d'antan invite à redécouvrir le département et sa forte identité bretonne dans les années 1900. L'ouvrage est construit autour de huit chapitres thématiques : La mer et ses ressources ; La terre ; Fabriques, commerces et petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et traditions ; Foi et croyances ; Loisirs, fêtes et début du tourisme. L'iconographie rassemble des cartes issues des plus belles collections du Finistère et du fonds du Musée de la carte postale de Baud. Elles donnent à voir la vie quotidienne à la Belle Epoque, racontée par la plume alerte et vivante de Marie-Christine Biet.

Par Marie-Christine Biet
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Marie-Christine Biet

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Histoire régionale

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Le Finistère d'antan

Marie-Christine Biet

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782357209664
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