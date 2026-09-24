Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

L'Auvergne vue du ciel

Francis Cormon, Jean-Baptiste Ledys

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus de 120 photographies de l'Auvergne vue du ciel prises par Francis Cormon pour dessiner, vol après vol, ce grand portrait composite de l'Auvergne. A travers plus de 120 photos aériennes de Francis Cormon et les textes de Jean-Baptiste Ledys, cet ouvrage présente les plus belles merveilles de l'Auvergne. Dotée d'un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle, cette région offre des paysages variés et colorés. Faille de Limagne, volcan de Lemptégy, Lac Pavin, burons de Salers ou gorges de la Sioule... Avec L'Auvergne vue du ciel , découvrez l'une des plus belles régions de France comme vous ne l'avez jamais vue.

Par Francis Cormon, Jean-Baptiste Ledys
Chez Hervé Chopin éditions

|

Auteur

Francis Cormon, Jean-Baptiste Ledys

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Auvergne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Auvergne vue du ciel par Francis Cormon, Jean-Baptiste Ledys

Commenter ce livre

 

L'Auvergne vue du ciel

Francis Cormon, Jean-Baptiste Ledys

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357209466
9782357209466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.