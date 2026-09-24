Plus de 120 photographies de l'Auvergne vue du ciel prises par Francis Cormon pour dessiner, vol après vol, ce grand portrait composite de l'Auvergne. A travers plus de 120 photos aériennes de Francis Cormon et les textes de Jean-Baptiste Ledys, cet ouvrage présente les plus belles merveilles de l'Auvergne. Dotée d'un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle, cette région offre des paysages variés et colorés. Faille de Limagne, volcan de Lemptégy, Lac Pavin, burons de Salers ou gorges de la Sioule... Avec L'Auvergne vue du ciel , découvrez l'une des plus belles régions de France comme vous ne l'avez jamais vue.